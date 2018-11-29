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İbrahim Burkay'ın acı günü

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın babası vefat etti.

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın babası vefat etti.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın 86 yaşındaki babası Hacı Ömer Burkay bu gece evinde vefat etti. Acı haberi alan yakınları ve iş dünyası İbrahim Burkay'a taziye dileklerinde bulundu.


Hacı Ömer Burkay'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

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