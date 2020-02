İbrahim Üzülmez: "Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız"

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor mağlubiyetinden dolayı üzüntülü olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu hafta bize muazzam destek veren taraftarımız vardı. Bizlere inanmaya başladılar ki maçta da bizlere müthiş bir şekilde destek verdiler. Olumsuz anlamda saha içerisinde gösterdiğimiz performans bizleri üzdü, taraftarımız adına da üzüldüm. Çünkü karşımızda çok genç, dinamik ve mücadele edecek bir takım vardı. Bunu maçtan önce söylememize rağmen sahadaki senaryo tamamen rakibin lehine döndü. Bu anlamda bizim adımıza çok avantaj yakalayabileceğimiz bir haftayı böylesine olumsuz bir futbol oynayarak geçirdik" dedi.

"Saha içerisinde mücadele ederek bu puanları kazandık"

Futbolda bir gerçeğin olduğunu ve mücadele edeceklerini dile getiren Üzülmez, "Oyuncularıma her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. 3 haftalık galibiyet serimizde bu takım saha içerisinde mücadele ederek bu puanları kazandı. Son haftaya baktığınız zaman bizden daha çok isteyen, daha agresif genç oyunculardan kurulu bir takıma cevap veremedik. En azından bu haftalık avantajımız vardı, bu avantajı yitirdik. Bu köprünün altından çok sular geçecek demiştik. Geçiyor da, rakiplerimiz kaybediyor ama siz kazanmadıktan sonra çok fazla önemi ve anlamı olmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum, onlar da üzgün olduklarını belirtiyorlar. Birebir konuşmalarımızda da üzüntülerini ifade ediyorlar. Bursaspor büyük bir camia. Tökezleyeceğimiz maçlar olacak ama oyun olarak daha fazla direnç göstermemiz gerekiyor. Dersler çıkaracağız, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

"Bu ligde 20 binleri, 25 binleri bulmak çok zordur"

"Bu tür mağlubiyetler oyuncuların üzerinde kırılganlık gösterebilir ama biz buna izin vermeyiz, vermememiz gerekiyor" diyen başarılı teknik adam, "Bursaspor, tribünlerde ilk 3 içerisinde bunları göz ardı edemeyiz. Oyuncuların da şunun bilincinde olması lazım, bu ligde 20 binleri, 25 binleri bulmak çok zordur. Böylesine bir taraftar topluluğuna da sahada göstermemiz gerekenler var. Özgüven kaybını falan, herkes bir kenara bırakacak, bu takım nasıl ki bu işi yaptığımız süre içerisinde bir karakter gösterdiyse saha içerisinde aynı şekilde Osmanlıspor maçıyla bu çıkışı yakalayacağız. Biz iyi olduğumuz sürece bu taraftar her zaman bizim arkamızda destek verecektir. En azından onlara saha içerisinde mücadele eden bir takım göstermemiz gerekiyor. Özgüven kaybı diye bir durum söz konusu olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"80 dakika neler yaptık onu sorgulamamız gerekiyor"

Kart cezalısı futbolcularla ilgili soruya Üzülmez, "Oyuncularım da artık bunu alışkanlık haline getirdi, geldiğimiz günden itibaren her hafta oyuncular cezalı oluyor. Oyuncuların ceza almasının taraftarı olan bir teknik adam da değilim ama oyuncuların da biraz dikkat etmesi gerekiyor. Bu hafta itibariyle cezalı oyuncu kalmıyor. Sıralı yapsak bu kadar olmaz, her hafta herkes kartını temizliyor. Osmanlıspor maçı inşallah iyi geçer, ondan sonraki rekabet için de bu kez kendileri gözümüzün içine bacaklar. Umarım bu son olur. Bu hafta Serdar'ın gördüğü bir kart var ki amatörce bir kart. Bunun bahanesi olmaz. Dünkü toplantıda kendisi söz aldı ve kendisine yakıştıramadığını söyledi. Böyle bir durumda son dakikalarda oyuncuyu bir an önce dışarı itmekten ziyade 80 dakika neler yaptık onu sorgulamamız gerekiyor, ben dahil. Bazı gerçeklerden uzaklaşamayız. Rakip neden o dakikalarda geç çıkmaya çalışıyor? Çünkü avantajı yakalamış. O avantajı sen yakala da rakip o şekilde oyundan çıkmasın. O dakikaya kadar bireysel olarak saha içerisinde bir şeyler yapmazsak o türde kart görürsen, amatörlük. Bunun Serdar, Ali, Veli değil genel anlamda bahsediyorum. Oyuncularım da ders aldılar bu maçtan, onlar da çok üzüntülüler. İnanıyorum ki bu oyuncu grubu üzerine düşen görevi yerine getirecek. Zaten bu oyuncuları rekabeti artırmak için aramıza kattık. Dün toplantı yaptık, herkes düşüncelerini ortaya koydu, herkesin üzgün olduğunu gördük" cevabını verdi.

"Mazeret olmaksızın, üst sıralardan kopmamak adına kazanmamız gereken bir maç"

Futbolda kaybetmenin olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Futbolda kaybedebilirsiniz ama bu maçta bu oyun ile kaybetmememiz gerekiyordu. Tabii ki rakibi ciddiye alıyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama baskı ile sahaya çıkarsanız zaten siz hata yaparsınız. Baskı ile özgüven eksikliği içerisinde Osmanlıspor karşısında korkak ürkek tavır içerisinde olursak zaten hata yapar kaybederiz. Dolayısıyla bu söylemleri bir kenara bırakıp, Eskişehirspor gibi mücadele eden bir takım olacaktır karşımızda. Bursaspor'un karşısına gelen takımlar Traore, Serdar gördüğü zaman rakipler daha istekli coşkulu oynuyor. Demek ki saha içerisinde en az onlar kadar mücadeleci olmamız gerekiyor. Zor bir deplasman, hava ve saha şartları zor olacaktır. Mazeret olmaksızın, üst sıralardan kopmamak adına kazanmamız gereken bir maç" şeklinde konuştu.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.