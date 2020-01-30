İbrahim Üzülmez: “İstikrar çok önemli”

Bursaspor'un teknik patronu İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Camia olarak kenetlenmeye başladıklarını vurgulayan Üzülmez, “İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluk inancımız vardı. Ama son haftalardaki performansın ardından taraftarda çok fazlasıyla inanıyor. Futbolda istikrar çok önemli. Şu ana kadar 3 haftalık periyotta ortaya koyduğumuz futbol, inanç, takım üzerinde fazlasıyla etki yaptı. Bunu devam ettirmek için daha önce yaptıklarımızın daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Müthiş bir taraftar desteğimiz var. Sabah 09.00'da Traore'nin imza törenine geldiler. Bunlar güzel duygular. Oyuncularıma da söylüyorum; burası özel bir camia, takımına gönülden bağlı olan taraftar grubuna sağlam bir camia. Bizim de saha içerisinde yapmamız gerekenler var. Bunları yapıyoruz. Takım düşüncesini ortaya koymak adına 1-2 haftalık daha zamanımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Bundan sonra aynı performansı devam ettiririz”

Takımın çok daha güzel sonuçlar alacağını ifade eden İbrahim Üzülmez, “Bu inancı sonuna kadar yaşıyorum. Geldiğim günden itibaren Bursaspor'un büyüklüğünü oyuncularıma anlatıyorum. Onlarda 3 haftalık süreçte üzerilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. İnşallah bundan sonra aynı performansı devam ettiririz” diye konuştu.

“Traore kaliteli, yetenekli, enerjimizi yukarıya çıkaracak bir oyuncu”

Traore'nin transferiyle ilgili soruya başarılı teknik adam, “Traore, 'İyiyim, şans verirsen oynarım' dedi. Şans verirmiyiz, bakacağız. Aramızda böyle esprili konuşma geçti. Çaykur Rize maçında 20 dakikalık süre içerisinde görev aldı. Pozitif geldi, oyun içerisinde yapması gerekenleri söyledik. Kendisi sabah şaşırmış, sabahın 09.00'da bu kadar taraftarın kendisi onu şaşırtmış. Beden ve vücut dilinden anlıyorum. O da, bu şaşırmanın karşılığında büyük camiada olduğunu ve büyük camianın beklentileri doğrultusunda neler yapması gerektiğini de biliyor. Kaliteli, yetenekli, enerjimizi yukarıya çıkaracak bir oyuncu. En azından ofansif anlamında sıkıntılarımız vardı. Traore'nin gelmesiyle o sıkıntımızı halledeceğiz” şeklinde cevapladı.

“İstikrar devam edecek”

“Benim sistemimde 10 numaranın sadece ofansif değil, defansif anlamındaki görevlerini de yerine getirmesi gerekiyor” diyen Üzülmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Oyun içerisinde Traore'nin zaman zaman sağ tarafa kaydığını görüyoruz. Oyun içerisinden bütün futbolcularımızdan farklı isteklerimiz olacak. Zorlu Akhisar deplasmanından ortaya koyduğu performans benim için önemli. 9 puandan daha fazlası olacaktır. İstikrar devam edecek. Yeter ki bizlere destek olun. Bursaspor camiası şampiyonluk yaşamış bir camia. Sonuçları aldıkça taraftarlarımız daha çok gelecektir. Onları tribüne çekmemiz gerekiyor.”

“Sayısal anlamda alternatifli kadro oluştu”

Formayı verdiği oyuncunun değerini bilmesi gerektiğini anlatan deneyimli teknik adam, “Çünkü, sayısal anlamda alternatifli bir kadro oluştu. Oynayanın en iyisini yapması gerektiğini biliyorum. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Rakibimize saygı duyup, önemseyeceğiz. Genç oyuncularıyla verdiği mücadeleye saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

Traore ilk antrenmanına çıktı

Öte yandan taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Traore de katıldı. Taraftarlar antrenman öncesinde oyuncularla fotoğraf çektirdi. Neşeli geçen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak yapılırken, son bölümde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.