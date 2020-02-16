İbrahim Üzülmez: "Lig uzun bir maraton"

Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Üst sıralara biraz daha yaklaşma anlamında önemli bir 3 puan aldık. Lig uzun bir maraton, daha çok yolumuz var. Yolumuz uzun, inanarak bundan sonraki süreçte aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maçtı. Ofansif anlamda çok etkili bir takıma karşı oynadık. İlk 45 dakikada rakibe belki de hiç pozisyon vermedik. Sahada yardımlaşarak oynayan, topa göre pozisyon alan bir takım vardı. İkinci yarıda oyuncularıma sıkıntılar yaşayabileceğimizi söylemiştim. Kırmızı karttan sonra ister istemez skoru koruma içgüdüsüyle rakibe pozisyonlar verdik. Üst sıralara biraz daha yaklaşma anlamında önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oyuncularımız aslanlar gibi mücadele etti. Lig uzun bir maraton, daha çok yolumuz var. Yolumuz uzun, inanarak bundan sonraki süreçte aynı ciddiyetle devam edeceğiz" dedi.

"Özer'in pozisyonu affedilebilir değil"

Özer Hurmacı'nın kırmızı kartını da değerlendiren Üzülmez, "Özer'in Böyle bir dönemde oyundan atılması beni de kendisini de üzdü. Maçı izlemek gerekiyor, Özer'in pozisyonu affedilebilir bir pozisyon değil. Özer'in itirazdan dolayı oyundan atılmaması gerekiyor. Kendisi de eleştirisini yapacaktır. Oyuncuların saha içerisindeki davranışlarda en ince ayrıntısına kadar düşünerek karar vermesi gerekiyor. 3 milyonluk şehri temsil ediyoruz, bizden beklentiler var. Bu tür hatalar yapmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Eksikler canımızı sıkıyor"

Takım savunmasında yapılan hatalara dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Defansif anlamda hatalarımız vardı. 7-8 takımdan en çok gol yiyen takımlardan birisiyiz. Bu maçta defansif anlamda oyuncular görevlerini yerine getirdi. Tayfur'un Volkan Şen'le ikili eşleşmelerde uyum sağlaması bizim için çok önemliydi. Tayfur hem saha içinde hem saha dışında çok karakterli bir oyuncu. Koşu kalitesini arttırmamız gerekiyor. Eksikler canımızı sıkıyor. Her hafta eksik oyuncularımızın olması sıkıntı oluşturabiliyor. Şampiyonluğu kimse altın tepsi ile size sunmaz. Bundan sonraki süreçlerde daha çok zorluk çekeceğiz. Altay maçı da kolay olmayacak, bunun bilincindeyim. Bu maçın keyfini çıkarıp yarından itibaren Erzurum maçını kafamızda oynamaya başlayacağız" diye konuştu.

"Sonuç almasaydık eleştirecektiniz"

Aykut Akgün değişikliği ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana Demirspor çift forvete döndüğü için bizim de uzun bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Aykut'u sokarak 3. stoper anlamında bu değişikliği gerçekleştirdik. Aykut'u oyuna alarak skoru korumak istedik. Sonuç almasaydık eleştirecektiniz, bu da gayet doğal."