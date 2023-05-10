İç Anadolu'nun en büyük fuarında BTÜ'ye yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'23) 4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde gerçekleştirildi. Bursa Teknik Üniversitesi'nin paydaş olarak yer aldığı fuara, 18 üniversitenin yanı sıra sponsor firmalar, kamu kurumları ve özel kuruluşlar katıldı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde düzenlenen tören, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açılış konuşmasıyla başladı. Açılış törenine, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin ile 18 paydaş üniversitenin rektörleri, çok sayıda iş insanı ve öğrenci katıldı. Tören sonunda İKAF'23'ün tüm paydaşların katılımıyla kurdele kesim gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından fuar alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, üniversiteler, sponsor firmalar, kamu kurumları ve özel kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

BTÜ Standı Yoğun İlgiyle Karşılandı

İKAF'23 Fuar alanında yer alan BTÜ standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. BTÜ Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan ile Öğretim Görevlisi Ceyda Taşçıoğlu ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü temsilcileri stantta görev alarak öğrenci ve ziyaretçilerin BTÜ hakkında sorularını yanıtladı. İKAF'23'ü ziyaret eden 100'ün üzerindeki BTÜ öğrencisi; sektöründe lider firmaların sorumluları ile birebir görüşme imkânı bularak iş ve staj imkaları konusunda bilgi aldı. Mülakat simülasyonlarına da katılan öğrenciler için fuarda workshop görüşmeleri sağlandı.