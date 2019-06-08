İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Bursa'da trafiği denetledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa'da trafik denetimine katıldı.

Ramazan bayramı tatilinin ardından sürücüler yavaş yavaş yollara düşmeye başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa'da Gemlik ilçesine bağlı Kurtul mevkinde yol kontrol istasyonunu denetledi. Burada Erdil, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile selamlaştı. Sürücüler ve vatandaşlar ile sohbet eden Erdil, çocuklara kırmızı düdük ve sürücü karnesi dağıttı. Denetim yapılan araçlarda sürücü ve yolcular ile sohbet eden Erdil, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri, aşırı hız yapılmaması ve ara seyir halinde iken sürücülerin cep telefonu ile konuşmaları konusunda uyarıda bulundu.

Erdil, bayram sürecinde 11 günlük sürede tatile çıkış ve tatilden dönüş günlerinde trafik kontrol noktalarını denetlediklerini söyledi. Erdil, "Türkiye genelinde 11 günlük toplam süreçte 101 bin 600 tim ve 185 bin trafik personelimiz karayollarımızda denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu bayram sürecinde ki istatistikler bir diğer yıla oranla ölümlü kazalarda ise yüzde 56'ya yakın bir azalma olduğunu bize gösterdi. Kaza toplamında ise yüzde 60'a yakın bir azalma var" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise "Gemlik'te yol boyunda ve İzmir yolunda trafik kontrolü yapacağız. Bayram tatili artık bitiyor. Sürücülerimizin kaza olmadan, sağlıklı şekilde evlerine dönmesi için güvenlik güçlerimiz 24 saat esasına göre uygulamalar yapıp, sürücülerimizi uyarıyor" şeklinde konuştu.