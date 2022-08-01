İçmimar Arslan, içmimarla ne zaman çalışılması gerektiğini anlattı

İçmimariye ilgi duyanlar ve stiller hakkında bilgi sahibi olanlar, hayallerinizdeki evi kendileri de tasarlayabilir. Bir içmimarla ne zaman iş birliği yapmak gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan içmimar Nur Gül Arslan, her konutun içmimar tarafından tasarlanmasının gerekmediğini söyledi.

Nur Gül Arslan, içmimari projesi inşaat firması tarafından hazırlanmış konutlarda içmimarlar ile çalışmaya gerek duyulmayabileceğini ifade etti. Arslan, kullanışlı şekilde tasarlanmış birçok evin kullanıcıyı tatmin edeceğini söyledi. Arslan, “Eğer konutu üreten inşaat firması, kullanıcının konforunu, ürettiği konutun fonksiyonel ve estetik görünmesini umursadıysa; kesinlikle içmimari projelerini de hazırlatmıştır. Odalarda dolapların, koltukların veya yatakların geleceği yerler öngörülerek tesisatlar ona göre çekilmiş, kullanışlı şekilde alanlar bölünmüş, renk-doku-malzeme ile de iyi bir görünüm yakalanmıştır. Standartların yakalandığı bu konutlarda kullanıcının bir içmimarla çalışmasına çok da gerek olmayabilir. Neticede herkes özel eşyalarıyla hacimleri kişiselleştirerek özgün iç mekanlar oluşturup yaşamlarını idame ettirebilir” dedi.

“Standartlar sizi memnun etmiyorsa”

Nur Gül Arslan, standartların herkesi memnun etmeyebileceğine de dikkat çekerek, “Standartların yeterli gelmediği durumlarda yeniden bir içmimari proje hazırlanmalıdır. Bölümler yeniden tasarlanacak, mutfak, banyo, giyinme odaları veya ağırlama salonu, yemek odası gibi alanlar farklı konumlandırılacaksa ya da daha özel oluşturulacaksa, bir içmimarla çalışmanız gerekir. İkinci el konutta da bu geçerli. Eğer mevcut hali sizi memnun ediyorsa gerek yok. Memnuniyet hali, hem kullanışlılık anlamında bir konforu hem de gözünüze güzel gelen estetik konforu kapsar. Ama konut tadilat istiyorsa, değişiklikler gerekliyse yine bir içmimara danışmanız gerekmekte” şeklinde konuştu.

“‘Pahalı olur' diye düşünmeyin”

Maddi kaygılar nedeniyle içmimarlarla çalışmaktan kaçınanların da olduğunu dile getiren Nur Gül Arslan, bu tavrın çok daha fazla masrafa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, “Toplumda hep bir ‘içmimara danışırsak pahalı olur' endişesi var. Bu yanlış bir algıdır. Görüşeceğiniz içmimarla öncesinde bütçeyi konuşursanız bu gibi kaygılara mahal kalmaz. Üstelik projenizi tasarlayan, hatta uygulamasını da yapan veya takip eden bir içmimar sizin her anlamda kazançlı çıkmanızı sağlar. Bir içmimar zaman, iş gücü ve malzemeyi zayi etmeden kullanacağı şekilde planlar. Kendi bilgisiyle, ekibiyle, bağlantılarıyla da kaliteli ve güzel ürünleri ve tabii işçiliği sizin için daha uyguna mâl eder. İşin sonunda aslında içmimari proje ve uygulamaya ayırdığınız bütçe, sizin kendi başınıza, kendi imkanlarınızı, bilginizi, zamanınızı zorlayarak yapabileceğiniz araştırma-öğrenme-uygulama süreçleri de dahil ettiğinizde maddi anlamda kafa kafaya gelecektir, fakat sonuç estetik ve fonksiyonellik anlamında tabii ki tatmin etmeyecektir. İçmimarla çalışmadığınız bu alanları daha sonra revize etmek isterseniz bir kez daha masraf çıkacak ve sonuçta astarı yüzünden daha pahalıya gelecektir” diye konuştu.