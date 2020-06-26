İdeal sünnette 10 altın kural

Dr. Perihan Topçu, ideal sünnette 10 altın kural hakkında bilgi verdi.

Sünnetin; en iyi ve en güvenli şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Topçu, “Sünnet erkek çocuğun hayatındaki en önemli anlardan birisidir. Bir kısmının anılarında çok güzel kareler kalırken bir kısmında ise yaşadıkları travmadan dolayı ömürleri boyunca unutamayacakları ve asla hatırlamak istemedikleri bir anıya dönüşebilir. Sünnetin nasıl, ne zaman, nerede ve hangi şartlarda yapılması gerektiği gibi konularda ebeveynlerin kafasında çeşitli soru işaretleri olabiliyor” dedi.

Sünnetin tüm dünyada erkeklere uygulanan en sık cerrahi işlem olduğunu belirten Topçu, “Sünnet öncesi çocuk, olası genital sistem bozuklukları (peygamber sünneti, inmemiş testis, kasık fıtığı gibi...) açısından mutlaka muayene edilmelidir. Yaşına uygun bir dille çocuğa güvenebileceği biri tarafından tercihen doktor tarafından yapılacak işlem anlatılmalıdır. Sünnet, asla 3-6 yaş arasında yapılmamalıdır. İlk 6 ay, genel anestezi gerektirmemesi, yara iyileşmesinin hızlı olması, kanama riskinin az olması ve enfeksiyon riskinin az olması nedeniyle en çok tercih edilen dönemdir. Sünnet 6 ayın altında lokal anestezi ile, bunun üstünde ise genel anestezi ile yapıldığında çocukta korku oluşturmaz. Sünnet olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu daha az görülür. Sünnet, mutlaka doktor tarafından tercihen çocuk cerrahisi ya da çocuk üroloğu tarafından yapılmalıdır. Sünnet cerrahi bir işlemdir. Mutlaka hastane koşullarında cerrahi prensiplere uygun olarak yapılmalıdır. Birçok yöntemler uygulanır, ancak en ideali cerrahi yolla yapılan sünnettir. Sünnet sonrası antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Basit bir ağrı kesici kullanılabilir” dedi.