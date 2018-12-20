İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.


Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:30 Bursa-Yenikapı, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.