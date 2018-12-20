İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:30 Bursa-Yenikapı, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.