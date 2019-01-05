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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildiMarmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildi


Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,


05.01.2019 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 09:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


05.01.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,


10:30 - 12:25 Bursa-Yenikapı-Kadıköy


09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


18:45 - 21:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma


09:30 - 12:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 9 seferleri iptal edilmiştir.

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