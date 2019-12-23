İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat

07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)