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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.


İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 09.30 Kadıköy-Bursa, 08.30 Kadıköy-Bursa, 07.45 Kabataş-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.


BUDO ise iptal olan seferlerini internet sitesinden şöyle duyurdu: 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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