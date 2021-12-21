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İDO ve BUDO'da seferler iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.


İptal edilen seferler şöyle;


İDO


07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy


08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


BUDO


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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