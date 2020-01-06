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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.


Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)


14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)


16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:


07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı


08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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