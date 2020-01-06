İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy