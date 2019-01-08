İDO ve BUDO'ya olumsuz hava engeli

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinde, 07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise,

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir denildi.