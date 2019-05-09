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İftar saati yol kavgası kamerada

Bursa’da iftar saati trafikte seyreden iki sürücü hatalı sollama kavgası sonrası birbirine girdi.

Bursa'da iftar saati trafikte seyreden iki sürücü hatalı sollama kavgası sonrası birbirine girdi. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Olay, Bursa-İzmir yolu Bursa istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftara yetişmek için acele eden iki sürücü yolda hatalı sollama yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sürücüler birbirlerine tekme tokat girdi. Diğer araç sürücülerinin de müdahalesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Uzun süre kavga eden grup yunus polislerinin olay yerine gelmesiyle dağıldı.

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