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İftar saatinde silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı Edebey Mahallesi'nde iftar saatinde köy kahvesinde karşılaşan Mustafa D. (42) ile Recep K. tartışmaya başladı. Daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslardan Recep K., Mustafa D.'yi tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Yaralı özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri Recep K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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