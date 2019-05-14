İftar sonrası gezerken uçurumdan yuvarlandılar: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da iftar sonrası gezintiye çıkan gruptan bir kişi 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Kestel ilçesi Alaçam köyünde iftar saati meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yapmaya giden sağlıkçılar iftardan sonra gezintiye çıktı. Yürüdükleri sırada gruptaki 2 kişi karanlıkta 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ağır yaralanan Görkem Sarıkaya (25) olay yerinde hayatını kaybederken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipler sevk edildi. Uçurumdan aşağıya yuvarlanan Görkem Sarıkaya'nın cansız bedeni NAK ve AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılırken, diğer yaralı ise sağlık ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.