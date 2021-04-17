İftara dakikalar kala büyük yangın: Apartman tahliye edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde iftara dakikalar kala 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katında, iftar saatine dakikalar kala bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sebebiyle tüm apartman tahliye edilirken, büyük korku yaşandı. Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.