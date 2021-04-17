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İftara dakikalar kala çıkan çatı yangını söndürüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde iftara dakikalar kala 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde iftara dakikalar kala 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir vatandaş yangına müdahale eden görevlilere su dağıttı.


Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katında, iftar saatine dakikalar kala bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sebebiyle tüm apartman tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. Bir vatandaş ise iftar saatinde çıkan yangına müdahale eden görevlilere su dağıttı.

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