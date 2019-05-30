İftara saatler kala korkutan yangın

Bursa'da 5 katlı apartmanda bulunan iş yerinde çıkan yangın, iftara saatler kala korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın girişinde bulunan kebap salonunun bacasında meydana geldi. 1. katta bulunan iş yerine sıçrayan alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalışan vatandaşlar, dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenenlere ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.