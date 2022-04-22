İftardan çok sahura önem verin

Diyetisyen Veysel Ciğerli ramazanın sağlıklı geçmesi için beslenme tüyoları verdi. "İftarı sevseniz de sahura önem verin" diyen Ciğerli, "Sahurda proteinden zengin beslenmemiz gerekli. Çünkü bu besinler tok tutar" diye konuştu.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, "Hayatımızın her döneminde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme yaşamımız için önemli. Ama Ramazan ayında beslenme ayrı bir önem kazanmaktadır. Uzun süre açlık ve susuzluk hali yaşanıyor. Bu durum metabolizmamız üzerine etki ederek yavaşlamasına sebep olur. Sonuçta iftarda fazla yemek yemenin aşırı kalori alımının vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebep olup kilo almak kaçınılmaz olur" diye konuştu.

Ciğerli "Ramazan ayında şüphesiz ki en sevdiğimiz öğün iftardır. Fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapmaları sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar" görüşünü dile getirdi.

Ciğerli şu önerilerde bulundu:

"Sahurda proteinden zengin beslenmemiz gereklidir. Çünkü protein içeriği yüksek besinlerin tok tutucu özelliği vardır. Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir kahvaltı yapılmalı veya çorba, sebze yemeklerinden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir."

Sağlıklı bir ramazan için örnek beslenme modeli oluşturun diyen Ciğerli şöyle sıraladı;

"Sahurda, 1 bardak süt, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim az yağlı peynir (30 gram), 1 adet ceviz içi, 2 dilim tam tahıllı ekmek, domates, salatalık, biber, maydanoz (serbest), 4 bardak su. İftarda ise, 1 su bardağı ile orucunuzu açın. 1 kase sebze çorba, 15 dakika sonra ana yemek, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 su bardağı yoğurt, mevsim salatası (yağsız serbest), 2 dilim tam tahıllı ekmek. İftar ile sahur arası ise, 2 porsiyon meyve veya 1 porsiyon light sütlü tatlı veya 3 top sade dondurma veya 1 küçük kutu probiyotik yoğurt +2 ceviz içi +10 adet badem."