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Iğdır Valisi Ünlü'den Dündar'a hayırlı olsun ziyareti

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Bursa’nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Bursa'nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Mustafa Dündar, 2017 yılına kadar Osmangazi Kaymakamlığı görevinde bulunup daha sonra Iğdır Valiliği'ne tayin olan Enver Ünlü'yü makamında ağırladı. Üçüncü döneminden dolayı kendisini tebrik eden Vali Enver Ünlü'ye teşekkür eden Başkan Mustafa Dündar, Bursa'ya değer katacak hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Dündar, belediyenin çalışmaları hakkında Ünlü'ye bilgi verdi. Vali Enver Ünlü de Osmangazi'de görev yapmanın büyük bir onur olduğunu belirterek Başkan Mustafa Dündar'a yeni döneminde başarılar diledi.


Dündar ve Ünlü birbirlerine karşılıklı hediye takdim etti.

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