İGF'den internet yasası çağrısı

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili açıklaması sonrası internet yasası çağrısında bulundu. Demir, sosyal medyanın düzene girmesinin internet yasasıyla mümkün olacağını söyledi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin internet yasasını çıkartmakta geç kaldığını, dijital dünyada olmazsa olmaz haline gelen internet yasasının acilen çıkartılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili düzenleme çağrısına değinen Mesut Demir, “Günümüz şartlarında internet yasasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. İnternet yasasının çıkması halinde merdivenaltı diye tabir ettiğimiz kurumsal yapıda olmayan internet haber sitelerinin sonu olacaktır. Böylelikle internet medyası rahat nefes alacaktır. Ayrıca, internet yasası ile birlikte sosyal medya da bir düzene girmiş olacaktır” dedi.

İnternet yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun yaptıkları çalışmaları da desteklediklerinin altını çizen Mesut Demir, “Hazırlanacak ve TBMM'ye getirilecek internet yasasına tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin destek vermesini istiyoruz. Bu yasa hem ülkemizin hem de medyanın önünü açacaktır” diye konuştu.