İGİAD ailesi yemekte buluştu

Kaymakam Şükrü Görücü, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile MARSİFED yönetim kurulu üyesi İdris Doğrul'un da aileleri ile birlikte katıldığı Hotel Park'taki yemek ilgi gördü. Yemeğin ardından gecenin açış konuşmasını yapan İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, “1991 yılında kurulan İGİAD ailesi gün geçtikçe büyüyor. Hemen her gün yeni üyelik talepleri geliyor. Kaliteli birliktelik olması adına değerlendirmelerimizi yapıyoruz, dikkat ediyoruz. İnegöl'ümüz 35 ile 50 yaş arasındaki iş adamı gençlerle fabrikalaşmayı öğrendi. Zamanın ilk örnekleri olduğumuz için tecrübesiz bir şekilde bugüne kadar geldik. STK'lar, dernekler olarak ana temamız; sosyal, ekonomik, kültürel bir okul olarak düşünürsek, seçilmiş insanlar olarak memleketimize, ülkemize faydalı hizmetler üretmektir” dedi.

Başkan Hakan Özdemir, Polis memuru tarafından makamında şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3'ü makinist 9 kişiye Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Hakan Özdemir'in konuşmasının ardından derneğe yeni üye olan Lagoma mobilya yöneticilerinden Onur Acar'a rozeti takıldı. Daha sonra, iletişim kanalları ve etkili iletişim konularında anlatım yapan Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Aşkım Kapışmak kürsüye geldi. Kapışmak, “İlişkiler Komedisi” adlı söyleşi de kadın ve erkeğin doğasındaki farklılıkları mizâhî bir dille anlattı. Konuşmanın ardından Kapışmak'a plaket takdim edildi.