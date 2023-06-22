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İHA'ya 5 ödül birden

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri 5 ödül alarak yarışmaya damga vurdu.


Yarışma'ya aday olan 134 eseri tek tek değerlendiren 5 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 17 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan muhabirler de 5 ödül birden alarak yarışmaya damga vurdu. Haber fotoğrafı kategorisinde Samet Doğru ‘Kartopu Savaşı' fotoğrafı başarıyla ödüllendirilirken, televizyon haberi kategorisinde ‘Hepsi alkollü çıktı' haberiyle Ahmet Burak Öztürk de başarı ödülüne layık görüldü. Televizyon haberi kategorisinde Mehmet Buldu da ‘Kiracıya ev sahibi zulmü' haberiyle mansiyon alırken, televizyon görüntü kategorisinde ‘İşe paraşütle giden adam' haberiyle Salih Bilal Aslan başarı ödülü, aynı kategoride Ahmet Berke Erdal ise ‘Hayat kurtarmak için zamanla yarış' haberiyle mansiyon ödülü kazandı.


2021 ve 2022 yıllarında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu; “Mustafa Arslan - Gazeteci ve yazar - Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu eski Üyesi, Ergun Ata - Gazeteci ve yazar - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi, Sefa Özdemir - Gazeteci - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Hacı Tonak - Gazeteci, yazar”


BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışma sonuçlarının tamamı şöyle;


Genel Haber


Başarı Ödülü: Hatice Dal - Bursa Defteri - Pandeminin yükünü onlar taşıdı


Mansiyon: Gökçe Çalışci - A Gazete - HeyeCamlı hayatlar


Mansiyon: Sercan Güler- Bursa Haberdar Gazetesi- Toplumun bilinmeyen yarası


Ekonomi Haber


Başarı Ödülü: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Sanayiciyi enerji çarpıyor


Mansiyon: Elif Didem Danacıoğlu - BursadaBugün - Sanayici isyanda: Üretim aksayacak


Mansiyon: Serhat Tezcan - Hürriyet Bursa - Kadınlar birlikten kuvvet doğurdu


Fotoğraf


Başarı Ödülü: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kartopu savaşı


Mansiyon: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - The Guardian - Eğitimde hayvan şefkati


Spor Fotoğrafı


Başarı Ödülü: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Leo'nun rafting tutkusu


Mansiyon: Emre Kurtbay - Olay Gazetesi - Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor


Köşe Yazısı


Başarı Ödülü: Lale Akasoy - Nöbetçi Gazete - Kamunun araçları çarşıda, pazarda, okulda!


Mansiyon: Sercan Selçuk - Bursa Haber Gazetesi - Bize hiçbir gün bayram değil


Mansiyon: Süleyman Turunç - Bursa Hayat Gazetesi - Aramızda binlerce pimi çekilmiş bomba yaşıyor


Spor Köşe Yazısı


Başarı Ödülü: Aral Tolgay Ataokay - En Bursa - Bursaspor'un gerçek doğruları


Mansiyon: Engin Aksöz - BursadaBugün - 2022'de yüzümüzü güldürenler


Röportaj - Araştırma İnceleme


Başarı Ödülü: Derya Demir Pınar - Olay Gazetesi - Büyüyen Bursa'nın büyük sorunu: Su


Mansiyon: Gökçe Çalışci - Elif Aslan - A Gazete - Geleceğin tohumları atılıyor


Gazete Genel Mizanpaj


Başarı Ödülü: Yasemin Özkerem - Kent Gazetesi - 10 Kasım 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı


Mansiyon: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - 16 Ekim 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı


Gazete Spor Mizanpaj


Başarı Ödülü: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Kupa bizim


Mansiyon: Mine Cansu Mazı - A Gazete - Şah mat


Televizyon Haber


Başarı Ödülü: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Hepsi alkollü çıktı


Mansiyon: Yeliz Apaydın Demircan - Line TV - Beton mikserleri düğün konvoyunda


Mansiyon: Mehmet Buldu - İhlas Haber Ajansı - Kiracıya ev sahibi zulmü


Televizyon Spor Haberi


Başarı Ödülü: Sercan Yavuz - Emre Kurtbay - Olay Medya - Bursa'nın tarihine geçen isim


Televizyon Görüntü


Başarı Ödülü: Salih Bilal Aslan - İhlas Haber Ajansı - İşe paraşütle giden adam


Mansiyon: Ahmet Berke Erdal - İhlas Haber Ajansı - Hayat kurtarmak için zamanla yarış


Televizyon Programı


Başarı Ödülü: Dilek İlhan - Line TV - Özgürlük yolu


Mansiyon: İrem Özyılmaz - AS TV - Sönmez Medya buluşmaları


Mansiyon: Melis Evcimen - Olay Medya - Bursa'daki bu okuldan meslek fışkırıyor

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