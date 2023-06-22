İHA'ya 5 ödül birden

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı.
İhlas Haber Ajansı muhabirleri 5 ödül alarak yarışmaya damga vurdu.
Yarışma'ya aday olan 134 eseri tek tek değerlendiren 5 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 17 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan muhabirler de 5 ödül birden alarak yarışmaya damga vurdu. Haber fotoğrafı kategorisinde Samet Doğru ‘Kartopu Savaşı' fotoğrafı başarıyla ödüllendirilirken, televizyon haberi kategorisinde ‘Hepsi alkollü çıktı' haberiyle Ahmet Burak Öztürk de başarı ödülüne layık görüldü. Televizyon haberi kategorisinde Mehmet Buldu da ‘Kiracıya ev sahibi zulmü' haberiyle mansiyon alırken, televizyon görüntü kategorisinde ‘İşe paraşütle giden adam' haberiyle Salih Bilal Aslan başarı ödülü, aynı kategoride Ahmet Berke Erdal ise ‘Hayat kurtarmak için zamanla yarış' haberiyle mansiyon ödülü kazandı.
2021 ve 2022 yıllarında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu; “Mustafa Arslan - Gazeteci ve yazar - Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu eski Üyesi, Ergun Ata - Gazeteci ve yazar - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi, Sefa Özdemir - Gazeteci - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Hacı Tonak - Gazeteci, yazar”
BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışma sonuçlarının tamamı şöyle;
Genel Haber
Başarı Ödülü: Hatice Dal - Bursa Defteri - Pandeminin yükünü onlar taşıdı
Mansiyon: Gökçe Çalışci - A Gazete - HeyeCamlı hayatlar
Mansiyon: Sercan Güler- Bursa Haberdar Gazetesi- Toplumun bilinmeyen yarası
Ekonomi Haber
Başarı Ödülü: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Sanayiciyi enerji çarpıyor
Mansiyon: Elif Didem Danacıoğlu - BursadaBugün - Sanayici isyanda: Üretim aksayacak
Mansiyon: Serhat Tezcan - Hürriyet Bursa - Kadınlar birlikten kuvvet doğurdu
Fotoğraf
Başarı Ödülü: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kartopu savaşı
Mansiyon: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - The Guardian - Eğitimde hayvan şefkati
Spor Fotoğrafı
Başarı Ödülü: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Leo'nun rafting tutkusu
Mansiyon: Emre Kurtbay - Olay Gazetesi - Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor
Köşe Yazısı
Başarı Ödülü: Lale Akasoy - Nöbetçi Gazete - Kamunun araçları çarşıda, pazarda, okulda!
Mansiyon: Sercan Selçuk - Bursa Haber Gazetesi - Bize hiçbir gün bayram değil
Mansiyon: Süleyman Turunç - Bursa Hayat Gazetesi - Aramızda binlerce pimi çekilmiş bomba yaşıyor
Spor Köşe Yazısı
Başarı Ödülü: Aral Tolgay Ataokay - En Bursa - Bursaspor'un gerçek doğruları
Mansiyon: Engin Aksöz - BursadaBugün - 2022'de yüzümüzü güldürenler
Röportaj - Araştırma İnceleme
Başarı Ödülü: Derya Demir Pınar - Olay Gazetesi - Büyüyen Bursa'nın büyük sorunu: Su
Mansiyon: Gökçe Çalışci - Elif Aslan - A Gazete - Geleceğin tohumları atılıyor
Gazete Genel Mizanpaj
Başarı Ödülü: Yasemin Özkerem - Kent Gazetesi - 10 Kasım 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı
Mansiyon: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - 16 Ekim 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı
Gazete Spor Mizanpaj
Başarı Ödülü: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Kupa bizim
Mansiyon: Mine Cansu Mazı - A Gazete - Şah mat
Televizyon Haber
Başarı Ödülü: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Hepsi alkollü çıktı
Mansiyon: Yeliz Apaydın Demircan - Line TV - Beton mikserleri düğün konvoyunda
Mansiyon: Mehmet Buldu - İhlas Haber Ajansı - Kiracıya ev sahibi zulmü
Televizyon Spor Haberi
Başarı Ödülü: Sercan Yavuz - Emre Kurtbay - Olay Medya - Bursa'nın tarihine geçen isim
Televizyon Görüntü
Başarı Ödülü: Salih Bilal Aslan - İhlas Haber Ajansı - İşe paraşütle giden adam
Mansiyon: Ahmet Berke Erdal - İhlas Haber Ajansı - Hayat kurtarmak için zamanla yarış
Televizyon Programı
Başarı Ödülü: Dilek İlhan - Line TV - Özgürlük yolu
Mansiyon: İrem Özyılmaz - AS TV - Sönmez Medya buluşmaları
Mansiyon: Melis Evcimen - Olay Medya - Bursa'daki bu okuldan meslek fışkırıyor