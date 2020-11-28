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İHH Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman hayatını kaybetti

İnsani Yardım Derneği (İHH) Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman, yakalandığı korona virüsü atlatmasına rağmen kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.


İnsani Yardım Derneği (İHH) Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman, geçtiğimiz günlerde yakalandığı korona virüs hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren ve korona virüsü atlatan Kahraman, Bursa'da özel bir hastanede sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.


3 çocuk babası Hüseyin Kahraman'ın cenazesi bugün saat: 16.00'da Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığı'nda defin edilecek.

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