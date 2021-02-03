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İhlâllerle gündeme gelen Uludağ'da denetimler sıklaştı

Son günlerde korona virüs tedbirlerini ihlâllerle gündeme gelen Uludağ’da jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Son günlerde korona virüs tedbirlerini ihlâllerle gündeme gelen Uludağ'da jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Narkotik ve bomba arama köpekleri ile araçlar titizlikle aranırken, sık sık maske ve sosyal mesafe ikazı yapıldı.


Kış turizminin gözde mekânı Uludağ'da jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Son günlerde korona virüs tedbirlerinin ihlâlleri ile gündeme gelen Uludağ'da jandarma narkotik köpeği Takip ve bomba arama köpeği Zeus ile araçlarda sıkı kontroller ya0pıyor. Uludağ'ın 6. kilometresinde başlayan uygulamada araçların lâstiklerinin diş kalınlığı tek tek kontrol edildi. Araç sürücülerinin kimlikleri barkod cihazları ile okutulurken, emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat, maske ve mesafe kontrolleri de gerçekleştirildi.


Ayrıca Uludağ Millî Parklar Gişeleri'nde de narkotik arama köpeği Takip ile bomba arama köpeği Zeus da otobüslerin ve minibüslerin içini ve bagajlarını didik didik aradı. Oteller bölgesinde görev yapan jandarma da seyyar megafon ile kayakçıları sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri gece gündüz pistlerde ve Uludağ'ın her noktasında nöbetlerini sürdürüyor.

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