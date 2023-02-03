II. Murad Bursa'da dualarla anıldı

Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 2. Murad, vefatının 572. yılında Bursa Muradiye Külliyesi'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Osmanlı Devleti'nin 6. padişahı Sultan 2. Murad, 2 Şubat 1451 yılında Edirne'de vefat etti. Vefatının 572. yılında defnedildiği Muradiye Külliyesi içindeki kabrinde anma programı yapıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı programda davetliler, Muradiye Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, Muradiye Külliyesi'nde bulunan kabri başında dua etti.

Başkan Aktaş, Yâsîn-i Şerif okumasının ardından yaptığı konuşmada, “Kelamıyla gönülleri, kılıcıyla ülkeleri fetheden bir sultanı ve yine onun bıraktığı eserlerden biri olan Muradiye Külliyesi içinde anmak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Bey'den Yıldırım Bayezid'e, Murad-ı Hüdavendigâr'dan Çelebi Mehmet'e kadar Bursa'nın inşası, imarı ve ihyâsında tüm ecdadımıza rabbimden rahmet diliyorum” diye konuştu.

2. Murad'ın hayatını anlatan Aktaş, daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:

“İnce ruhlu, hassas, lütufkâr, adil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yüksek devlet adamıydı. Hemen bütün ömrünü savaş alanlarında geçirdi. Buna rağmen imar işlerini asla aksatmadı. Çok eser bıraktığı için ‘Ebû'l Hayrat' diye anılırdı. Saltanatı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medreseler yaptırdı. İnşallah bu program, Sultan 2. Murad Han'ı daha iyi anlamamıza vesile olacaktır. Allah ondan razı olsun.”