İİBF'liler kep attı

Görükle Kampüsü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu, Bursa Milletvekili Prof.Dr. Lale Karabıyık, Rektör Yardımcıları, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı, akademisyenler, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

100'ü aşkın üniversiteden büyük bir fakülte

Pandeminin ardından bu kadar coşkulu bir kalabalıkla maskesiz şekilde mezuniyet törenini icra etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Son zamanlarda ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler neticesinde yüksek teknoloji ve onun etrafında şekillenen gelişmeler ön plana çıkmıştır. Bir Araştırma Üniversitesi olarak bu konuyu gözardı edemeyiz. Ancak üniversitemizin bir tarafı da sosyal bilimlerdir. Kamu ve özel sektöre, başta insan kaynakları olmak üzere İİBF'mizin her bir bölümü topluma hizmet edecek insanlar yetiştiriyor. Topluma hizmet şu demek; o toplumu oluşturan bireylerin daha müreffeh bir yaşam sürebilmek için gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapacak hizmet sunmaktır. İİBF'miz kurulduğu ilk günden beri Türkiye'deki yaklaşık 100'ü aşkın üniversiteden daha kalabalık nüfusuyla önemli bir görev ifa ediyor. Bu görevin ifası noktasında değerli akademisyenlerimize teşekkür borcumuz var. Bilgi ve deneyimleriyle bu pırıl pırıl gençleri donatan değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, huzurlarında saygıyla eğiliyorum” dedi.

Törende aileler ve öğrenciler için de özel bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Rektör Kılavuz, öğrencilere yeni hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

Burada yönetici yetiştiriyoruz

Öğrencilerin dört yıllık zorlu bir eğitim sürecinin ardından mezun olduklarını vurgulayan BUÜ İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Derda Küçükalp; “Buradan bilgi ve birikimlerimizden istifade ederek ayrılan öğrencilerimiz dışarıda hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar, işlerini hakkıyla yapacaklarına ve insanlığa faydalı olacaklarına inancım sonsuz. Kuşkusuz eğitimin her aşaması önemli ve değerlidir. Fakat akademik eğitim daha farklı bir öneme sahiptir. Akademinin üç fonksiyonu söz konusudur.İlk fonsiyon bilgiye ulaşmak için çalışmaktır. İkincisi bilginin paylaşılmasıdır. Üçüncüsü ise öğrenilen bilginin topluma hizmet edecek şekilde kullanılmasıdır. Mezun olan öğrencilerimizin topluma hizmet edecek şekilde çalışmaları bu fonksiyonun gerçekleşmesine ortam sağlayacaktır. Akademik yaşam için günümüzdeki en büyük tehdit bilgi sevgisinin yerini, ekonomik çıkar motivasyonunun almasıdır. Doğru olan üniversitenin amaçlarını ekonominin gerekliliklerine göre belirlenmesi değildir. Doğru olan üniversitelerin üretmiş olduğu bilgiden ekonominin yararlanmasıdır. Bilgi sevgisini ekonomik çıkardan önce görmek fakültemizin temel özelliklerinden birisidir. İktisadi ve İdari Bilimler Bilimler Fakültesi olarak öğrencilerimize mezuniyetleri sonrası gerek özel gerekse kamu sektöründe yöneticilik yapabilecek vasıflar kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda fakültemizin toplum için önemli bir hizmet sunduğunu düşünüyoruz. Dört yıl boyunca özveriyle çalışan öğrencilerimizi, onlara bilgi ve birikimlerini aktararak donatan akademisyenlerimize ve fedakar ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, Fakülte Birincisi Esra Taşdemir, Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. Lale Karabıyık'ın konuşmaları, dereceye giren öğrencilere plaket takdimi, öğrencilerin kortejle protokol ve aileleri selamlarından sonra mezunların havaya kep atmaları ile sona erdi.