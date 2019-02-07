İki adaydan centilmenlik vurgusu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'ı makamında ağırladı. Görüşmede, her iki başkan adayı seçimler için birbirlerine başarılar diledi.

Başkan Mustafa Dündar'ın makamında gerçekleşen görüşme, oldukça samimi bir havada geçti. Mustafa Dündar, nazik ziyaretinden dolayı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Yaklaşan mahallî seçimlerin ele alındığı görüşmede Erkan Aydın'a başarı dileklerini ileten Başkan Dündar, “Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimde, farklı iki partinin adayı olarak yarış içerisindeyiz. Erkan Bey'e centilmence bir seçim geçirmemiz dileğiyle, başarılar diliyorum. Güzel bir seçim süreci geçirmek en büyük arzumuz. Ortak gâyemiz Osmangazi'ye en güzel şekilde hizmet etmek. Bu anlamda birlik ve beraberlik çerçevesinde, seçim sürecinde hizmetlerimiz ve projelerimiz yarışsın. Centilmenlik, insaniyet ve dostluk bozulmasın. Sonunda Osmangazi'nin kazanacağı bir seçim olsun” diye konuştu.

Erkan Aydın'da kendisini çok güzel şekilde ağırlayan Başkan Dündar'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Farklı partilerin adayları olarak birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim süreci yaşanacağımızdan eminim. Siyasi partiler memlekete hizmet etmek içindir. Bizlerin de maksadı ilçemize ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek. Osmangazi'de sadece hizmet yarışının temel esâsına dayanan bir seçim süreci geçireceğimizden eminim. Mustafa Bey'e başarılar diliyorum” dedi.