İki araç kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Pınarbaşı İzzettin Bey Camii yakınlarında meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada ikisi erkek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavilerine hastanede devam ediliyor.