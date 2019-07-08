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İki araç kafa kafaya çarpıştı

Bursa’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Sabah saatlerinde Pınarbaşı İzzettin Bey Camii yakınlarında meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada ikisi erkek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavilerine hastanede devam ediliyor.

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