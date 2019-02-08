İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki araç kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa’da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Emek Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki ana caddenin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, ticari taksi ile hususi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki sürücü de kendi imkanlarıyla araçlarından çıkarken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Gece olduğu için caddenin boş olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sürücülerin ara sokaklarda daha dikkatli olmalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.