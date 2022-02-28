İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı

Bursa'da karşılıklı iki grubun meydan kavgasında bir kişi başına aldığı darbe neticesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada karşılıklı iki grup birbirini darp etti. Başına aldığı darbe sonrası kanlar içerisinde kalan bir kişi olay yerine çağrılan ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.