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İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Çakmak Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu B.E. isimli şahıs, yanında getirdiği bıçakla A.T.'yi bacağından yaraladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri B.E. isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri ise yaralıyı sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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