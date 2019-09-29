İki kardeşin gözlerinin biri mavi, diğeri kahverengi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ve 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkat çekiyor. Baba Suat Selman, böyle özel çocuklara sahip oldukları için mutlu olduklarını ve Allah şükür ettiklerini söyledi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Suat (36) ve Esra Selman (28) çiftinin iki erkek çocuklarının gözlerinden biri mavi, diğeri ise kahve renkli. 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin farklı renklerde olduğunu aile doğumundan 6 ay sonra fark etti. Aile büyükleri çocukların gözlerinin zamanla değişeceğini söylerken, ancak her iki çocuğun gözleri de değişmedi. İlgi odağı olan çocuklar da, aileleri de durumlarından ve hallerinden memnun.

Baba Suat Selman, "ilk oğlumuz Mehmet doğduğunda fark edemedik. 6 ay sonra farkına vardık, ama aile büyüklerimiz normal olduğunu, zamanla göz renklerinin değişeceğini ifade ettiler. Ama aksine zamanla göz renkleri de daha net bir şekilde ortaya çıktı. Sonra gözlerinde görme problemi olacağını söylediler. Doktorlar kontrol edip etmediğimizi bizlere sordular, bizler de böyle bir şeye gerek olmadığını ifade ettik. Çocuğumuz 9 aylıkken geçirdiği havaleden dolayı işetme kaybına uğradı. Burada yapılan testlerde çocuğumuzun gözlerinde herhangi bir sorunun olmadığı ve sadece renk değişikliği olduğunu tespit ettiler. Çocuğumuz 5-6 yaşlarına geldiğinde kendisine konduramadı ben neden böyleyim diye. Okula başladığı sırada gerek arkadaşlarının sağduyusu ve öğretmeninin verdiği destekle bu sorunu aştı. Daha sonra küçük kardeşi Kerem dünyaya geldi. Onun da gözlerinin farklı olduğunu görünce o da, biz de çok şaşırdık. Kendi ve kardeşinin özel çocuk olduğunu iyice anlayınca bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Bu şekilde hayatımıza mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Gözlerinde şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bazen yoğun ilgiden dolayı rahatsız oluyorlar, onu da tek gözünü eliyle kapatarak ilgi çekmekten kaçınmaya çalışıyorlar ama başka bir sıkıntımız yok çok şükür. İlk çocuğumuzda olduğu için şaşırdık, yani ilk önceleri kendimize konduramadık neden böyle oldu, bir sıkıntısı mı var diye ama ilgi gördükleri için bizim de hoşumuza gitti. Özel çocuklara sahip olmak mutluluk verici bir durum. İkinci çocuğumuzun bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemiştik, o daha büyük bir şaşkınlığa uğrattı bizi" dedi.

Mehmet Selman ise, küçükken gözlerinin farklı renklerde olmasından rahatsız olduğunu anlatarak, "Okula başladığım zaman arkadaşlarım ve öğretmenim benim gözlerimi görünce çok şaşırdılar. Okullar tatil olduktan sonra kardeşimin gözlerinin de farklı olduğunu görünce alıştım. Sokakta yürüdüğüm zaman gözlerimi görenler şaşırıyor ve benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar, bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.