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İki katlı binada çıkan yangında evin eşyalar kullanılmaz hale geldi

Bursa’da iki katlı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da iki katlı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Yükselen dumanları farkeden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Kemal Bengü caddesi üzeri gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm evi alevler arasına sardı. Yoğun dumanların yükseldiğini farkeden mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederken, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ölen yada yaralanan olmadı.


Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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