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İki katlı ev alevlere teslim oldu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ev alevlere teslim olarak tamamen yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ev alevlere teslim olarak tamamen yandı. Yangını gören mahalle halkı ise sokak döküldü.



Alınan bilgilere göre yangın, Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Mahmut ve Zekeriya Harabi kardeşlerin kiracı olarak oturdukları evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden evde halkı hemen dışarı çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine 3 araçla gelen itfaiye ekibi yangın yerine ulaşana kadar iki katlı ev tamamen alevlere teslim olarak yandı. Ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangını gören mahalle halkı sokağa dökülerek meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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