İki katlı ev alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Evin ahşap olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

Edebey Mahallesi'nde Şakir M'ye ait evde yangın çıktı. Binadan alevlerinin yükselediğini göre mahalle sakinleri evde kahvaltı yapan aileye haber verdi. Evin ahşap olmasından dolayı yangın kısa sürede bütün evi sararken, içerde olan kalan yaşlı çift kendilerini güçlükle dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek uzun çabalar sonucu yangını söndürdü. Yangın sırasında mahalle halkı bazı eşyaları kurtararak dışar çıkardılar. İçerde bulunan tüplerden bazılarının patlaması herkesi korkuttu. Ev sahibi ise dışarda bir sandalyenin üzerine oturarak yanan evini hüzünle seyrettti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.