İki katlı ev küle döndü...O evi yaşlı adamın torunu mu yaktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ev yangında küle döndü. Evde kalan genç bir adamın, evin sahibi de olan dedesine kızıp evi ateşe verdiği iddia edildi.

Yangın Orhangazi'ye bağlı Üreğil mahallesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Üreğil mahallesinde Emin Turgut'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin sahibi Emin Turgut'un torunu Osman Y.'nin tek başına kaldığı evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evi tek başına kalan Osman Y.'nin dedesine kızarak ateşe verdiği ileri sürüldü. Olay sonrasında ortadan kaybolan Osman Y.'nin yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.