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İki kazada 9 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki kazada 9 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilk kaza İnegöl ilçesi Şiphali yolunda meydana geldi. Sümmani B. (43) idaresindeki 16 AC 9607 plakalı otomobil ile iddiaya göre ters yönden gelen Muhammed G. idaresindeki 16 LPM 91 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarın yaşandığı kazada Bedriye S. araç içerisinde sıkıştı. Yaralı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İkinci kaza ise Cerrah yolunda meydana geldi. Halil Y. idaresindeki otomobil virajlı yolda kontrolden çıkararak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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