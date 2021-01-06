İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sürücü 4 dakikada kayıplara karıştı. İki kişi ölümden dönerken, tek teselli kimsenin burnunun kanamaması oldu.

Kaza Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şembel Sokağı üzerine meydana geldi. Nakliye işi yapan Selim O, 16 J 2034 plakalı kamyonuyla sokakta bulunan bir iş yerine koltuk takımlarını getirdi. Dükkan önüne kamyoneti park eden sürücü, çalışanlarla birlikte koltuk takımlarını boşaltmaya başladı. Bu sırada Osmanbey Caddesinden gelen başka bir kamyon hızla yük indirilen kamyona çarptı. Şiddetli çarpma sonucu kamyon sürücü ile iş yerinde çalışan bir işçi ölümden döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sesi duyanlar dışarıya fırladı. Çalışanlar ve vatandaşlar yere düşenlerin yardımına koştu. Kazaya yol açan sürücü ise arabasından inerek çarptığı arabaya ardından kendi arabasına baktı. Kazadan 4 dakika sonra diğer araç sürücüsüne telefon numarasını vererek kayıplara karıştı. Kazanın ardından 3 gün geçmesine rağmen halen sürücüye ulaşılamadığı öğrenildi. Geriye ise o dehşet veren kazanın görüntüleri kaldı.