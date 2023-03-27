İhlas Haber Ajansı

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İki otomobil böyle çarpışıp takla attılar

Bursa’da 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği kazayla sonuçlanırken, kaza sonrası takla atan otomobiller güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği kazayla sonuçlanırken, kaza sonrası takla atan otomobiller güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Kestel ilçesi kırsal Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı. Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı. Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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