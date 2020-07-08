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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, cerrah kavşağında meydana geldi. Aytekin S. idaresindeki 16 KBN 09 plakalı otomobil ile Tahsin T. idaresindeki 41 AAZ 093 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Aytekin S.'nin kullandığı araç, yolun ortasında bulunan kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada Ayetkin S. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Her iki araçta meydana gelen maddi hasar nedeniyle araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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