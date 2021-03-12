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İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandıKaza Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı


Kaza Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi. Arif Mert G. idaresindeki 16 YC 547 plakalı otomobil ile Musa Ö. idaresindeki 34 YCJ 875 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, 34 YCJ 875 plakalı otomobildeki yolcu Belma Ö. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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