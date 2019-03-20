İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Bursa/Ankara yolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Enes Yetim idaresindeki 16 KDU 64 plakalı otomobil, Kalburt mevkiine geldiği sırada önünde seyreden Müfit Alicanoğlu yönetimindeki 16 KEC 56 plakalı araca çarptı. 16 KDU 64 plakalı otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülseren Bayrak, Nazan Serbest, Sevim Yetim, Enes Yetim yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.