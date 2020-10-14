İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak ile Mutlu Sokak'ın kesişiminde Furkan Can A. idaresindeki16 KNU 74 plakalı otomobil ile Fehmi Ç. idaresindeki 16 AJR 889 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Fehmi Ç'nin kullandığı otomobil Gönül Kırmaz Sokağa dalarak kaldırımda bulunan trafik levhasını devirip metrelerce illerde durabildi. Kazada Fehmi Ç, Umut Ege Ç, Kenan Ö, Mahfiye Ö ve Furkan Can A yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayı gören mahalle ise sokağa döküldü. Öte yandan kazayı duyup gelen Fehmi Ç'nin eşi gözyaşlarına hakim olmadı. Genç kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.