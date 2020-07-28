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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’da hatalı sollama sebebiyle kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'da hatalı sollama sebebiyle kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gelmek ilçesi Umurbey yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umurbey yönünden aşağıya doğru inen 16 BAF 45 plakalı otomobil, önündeki aracı solladığı esnada 16 YAR 54 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 16 BAF 45 plakalı otomobilde bulunan O.Y. ve E.K. aracın ön camından fırladı. Araçta bulunan K.Ö. ise arka koltuğa çarptı. 16 YAR 54 plakalı otomobilde bulunan Ö.B.Y. ise kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.Y. ve E.K.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

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