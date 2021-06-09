İki şehri bir birine bağlayan manzara göreni hayran bırakıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinin sınırında bulunan Çataldağ'daki muhteşem manzarayı görenler hayran kalıyor. 3 ilçenin ve iki ilin sırındaki Çataldağ'a yapılan seyir terası, her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bin 310 metre uçurumun üstünde bulunan seyir terasına çıkan vatandaşlar, 3 ilçenin sınırlarını yüzlerce kilometre izleyebiliyor. Bin 310 metre aşağıdaki uçuruma bakan vatandaşların yükseklik karşında başı dönüyor. Çataldağ'da bulunan manzarayı yerinde gören Yağmur Uslu, 10 yaşında olmasına rağmen eşsiz manzarayı herkese anlattı. Buranın ismini duyup geldiklerini ifade eden Yağmur Uslu, "Burası 3 ilçenin sınırında olan bir yer. Balıkesir ve Bursa sınırı buradan geçiyor. Seyir terası bin 310 metrelik uçurumun üstünde. İnsanın başı dönüyor. Burası mutlaka ziyaret edilmeli. Muhteşem manzarası var" dedi.