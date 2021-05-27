İki sene önce giydiği mont hırsızı ele verdi

Bursa'da mahalle sakinlerinin de değerli ziynet eşyalarını ve paralarını güvenli yer olarak görüp emanet ettiği kasap dükkanındaki çelik kasa kimliği belirsiz bir hırsız tarafından hurda toplamada kullanılan çek-çekli arabaya yüklenerek çalındı. 2 milyon liralık hırsızlık olayının ardından daha önce işlediği başka bir hırsızlık suçunun kesinleşmiş hapis kararını fırsat bilip hapishaneye giderek teslim olan uyanık hırsızın "ben bu tarihte hapisteydim" numarasını da polis ekipleri bozdu. 325 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen polis ekipleri kırmızı çizgili montla kaçıp daha sonra hapishaneye giderek teslim olan şüphelinin 2 sene önce aynı montla emniyet arşivlerine giren Hakan E. isimli sabıkalı hırsız olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 12 Mayıs'ta, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi, Eti Bank Caddesi üzerindeki Akın Yılmaz'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Sabah iş yerini açınca, içerisinde mahalle halkının da güvenli yer olarak görüp teslim ettiği 2 milyon lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalındığını fark eden Akın Yılmaz polisi arayarak ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, çelik kasanın kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' olarak adlandırılan araca sabaha karşı erken saatte yüklendiğini belirledi.

Kasanın çalındığı kasap dükkanından şüpheli şahsın kasayı açtığı barakaya kadar olan 10 kilometrelik alanda mahallenin krokisini çıkartıp cadde ve sokaklardaki toplam 325 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, çöp toplayan hırsızlık şüphelisinin kasayı çaldıktan sonra kıyafetlerini değiştirip çekçek tipi araçla yoluna devam ettiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde izleyen ekipler, üzerinde kırmızı kalın çizgili mont bulunan şüphelinin 2019 yılında işlediği başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp aynı montla çekilen fotoğraf ile emniyet kayıtlarına giren Hakan E. olduğunu belirledi. Zanlının aynı gün hapishaneye teslim olmaya giderken de aynı montu giymiş olması polisin dikkatinden kaçmadı.

Aynı montla hapishaneye gidip işlediği başka bir suçun kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasını çekmeye geldiğini söyleyerek teslim olan uyanık hırsızın "Ben olay anında hapishanedeydim" oyunu da Bursa polisinin dikkati ve azimli çalışması neticesi bozulmuş oldu.

Tutuklu bulunan Hakan E. cezaevinden alınıp yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti ancak çaldığı para ve ziynet eşyalarına halen ulaşılamadı. Olayla ilgili tahkikatın savcılık tarafından devam ettiği bildirildi.

Hırsızın yakalandığını ancak 2 milyon değerindeki para ve ziynet eşyalarının halen bulunamadığını belirten 43 yaşındaki kasap Akın Yılmaz, "Polisimize savcılığımıza güveniyoruz. İnşallah bir an önce kasanın içerisindeki para ve altınlar da bulunur. Gidip cezaevine kendisi teslim olmuş onu da planlamış ama planları tutmamış önemli olan kasanın içerisindekilerin bulunması inşallah bir an önce bulunur" dedi.